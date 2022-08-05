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14:22 12 Августа 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував дитину під Київом

СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київської області.

Анзор Бісаєв катував підлітка на Київщині

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці «Ахмат» – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

Направивши пістолет та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію щодо розташування українських військ.

Коли тортури не дали бажаного результату, хлопця посадили у броньований автомобіль і продовили знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тэги: Киев, СБУ, Київ
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