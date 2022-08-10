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14:34 12 Августа 2022 Просмотров 226   КомментариевКомментарии

У Новій Каховці пролунали вибухи в районі Каховської ГЕС. Відео

У Новій Каховці пролунали вибухи в районі ГЕС, у місті включили сирену повітряної тривоги.

Після вибухі в небо здійнявся стовп диму

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у чатах та пабликах.

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Кажуть про прильоти в районі Каховської ГЕС. Звідти валить сильний дим.

Ймовірно, удар нанесено по мосту на греблі.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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