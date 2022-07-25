Після вибухів в Криму з Маріуполя вивезли родини військових РФ

З узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.

Росіянам є чого боятися на українській землі



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Всі родини військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольских окупантів», – зазначив він.

Також Андрющенко додав, що у гауляйтера Костянтина Іващенка, якого Росія призначила «мером» Маріуполя, кількість охоронців зросла з 4 до 7 осіб.

Тэги: Мариуполь, Маіуполь