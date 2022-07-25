Главная » Україна » Суспільство
15:27 12 Августа 2022 43 Комментарии
Після вибухів в Криму з Маріуполя вивезли родини військових РФ
З узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.
Росіянам є чого боятися на українській землі
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Всі родини військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольских окупантів», – зазначив він.
Також Андрющенко додав, що у гауляйтера Костянтина Іващенка, якого Росія призначила «мером» Маріуполя, кількість охоронців зросла з 4 до 7 осіб.
Тэги: Мариуполь, Маіуполь
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Маріуполі муштрують загони російської Юнармії. Відео
25.07.2022 10:21
ТОРВ Маріуполі партизани підпалили завод Сателіт. Відео
14.07.2022 18:32