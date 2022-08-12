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20:17 12 Августа 2022 443 Комментарии
Ракетний удар по Запоріжжю: пять прильотів і руйнування
Близько 19:15 російські війська нанесли удар по місту Запоріжжя.
По Запоріжжю вдарили 5 ракетами
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За його словами, загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру.
Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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