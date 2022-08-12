Ракетний удар по Запоріжжю: пять прильотів і руйнування

Близько 19:15 російські війська нанесли удар по місту Запоріжжя.

По Запоріжжю вдарили 5 ракетами



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру.

Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя