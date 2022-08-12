Міст на дамбі Каховської ГЕС виведено з ладу ударами ЗСУ
Українські військові поцілили в автомобільний міст дамби Каховської ГЕС, він більше не функціонує.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
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«В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням», – сказано в повідомленні.
Також про суттєве пошкодження мосту повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
“Сьогодні ЗСУ поцілили в останній — четвертий міст, який з’єднував правий та лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку”, – зазначив він.
За словами Хланя, окупанти будуть намагатись ремонтувати мости, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші.
“А потім, як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо”, – підкреслив депутат.