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07:04 13 Августа 2022 Просмотров 118   КомментариевКомментарии

Міст на дамбі Каховської ГЕС виведено з ладу ударами ЗСУ

Українські військові поцілили в автомобільний міст дамби Каховської ГЕС, він більше не функціонує.

Наразі міст не придатний для використання

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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«В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням», – сказано в повідомленні.

Також про суттєве пошкодження мосту повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

“Сьогодні ЗСУ поцілили в останній — четвертий міст, який з’єднував правий та лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку”, – зазначив він.

За словами Хланя, окупанти будуть намагатись ремонтувати мости, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші.

“А потім, як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо”, – підкреслив депутат.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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