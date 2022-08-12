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07:13 13 Августа 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Окупанти розмістили військову базу в лікарні в центрі Мелітополя

Росіяни розмістили військову базу на території лікарні у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Окупанти в Мелітополі

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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«Розмістили чергову військову базу на території лікарні в місті Мелітополі, де ховаються за спинами наших цивільних мешканців”, – сказав Федоров.

Він додав, що у окупантів це стандартна практика використовувати таким чином людей.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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