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07:13 13 Августа 2022 97 Комментарии
Окупанти розмістили військову базу в лікарні в центрі Мелітополя
Росіяни розмістили військову базу на території лікарні у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.
Окупанти в Мелітополі
Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
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«Розмістили чергову військову базу на території лікарні в місті Мелітополі, де ховаються за спинами наших цивільних мешканців”, – сказав Федоров.
Він додав, що у окупантів це стандартна практика використовувати таким чином людей.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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