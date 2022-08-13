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07:24 13 Августа 2022 Просмотров 89   КомментариевКомментарии

Окупанти штурмують Піски і намагаються наступати на Херсонщині

Російські війська вели наступи майже на всіх напрямках – ян на Донбасі, так і на півдні України.

Українськї захисники дають відсіч окупантам на всіх напрямках

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Краматорському напрямку наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції із ствольної, реактивної артилерії і танків.

У напрямку Сторожове – Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий Ставок – Лозове, успіху не мав, відійшов.

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