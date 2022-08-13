МЗС Литви закликало заборонити в’їзд росіян до країн Євросоюзу

Після того, як Естонія заборонила в’їзд до країни росіянам, які отримали шенгенські візи, Литва заявила, що обмеження будуть більш ефективними, якщо вони застосовуються на рівні всього Європейського Союзу.

Литва ініцює заборону на в'їзд росіян до стран ЄС



Про це повідомило BNS із посиланням на Міністерство закордонних справ Литви.

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Там зазначили, що рішення Естонії та Латвії щодо заборони для громадян Росії дуже схожі за своєю суттю на ті обмеження, які нині діють у Литві.

«Литва послідовно виступає за санкції проти держав, які здійснюють агресію, і займає позицію, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони застосовуються на рівні ЄС», – йдеться у заяві МЗС країни.

Коли кремлівські війська вторглися до України, Литва була однією з перших країн ЄС, яка обмежила видачу нових шенгенських та національних віз російським громадянам.

Тэги: Россия, Литва, Росія