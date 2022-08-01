Сербія не розміщуватиме на своїй території військові бази РФ

Сербія не розміщуватиме на своїй території військові бази інших держав, зокрема РФ.

Президент Сербії наголосив на нейтралітеті країни



Як повідомило Kurir.rs, так президент Сербії Александар Вучич прокоментував інформацію про нібито плани розмістити в країні російську військову базу.

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Вучич наголосив, що Сербія підтримує військовий нейтралітет.

«Сербії не потрібні нічиї військові бази, Сербія зберігатиме свій військовий нейтралітет, Сербія сама посилюватиме свою армію, Сербія дбатиме про своїх громадян і буде достатньо сильною, щоб бути самостійною», – сказав Вучич.

Раніше надзвичайний та повноважний посол Росії у Белграді Олександр Боцан-Харченко заявив про створення російської військової бази у Сербії. Він назвав розміщення російських баз у Сербії її суверенною справою, а також питанням Москви.

Тэги: Сербия, Сербія