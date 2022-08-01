НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
12:26 13 Августа 2022 Просмотров 137   КомментариевКомментарии

Сербія не розміщуватиме на своїй території військові бази РФ

Сербія не розміщуватиме на своїй території військові бази інших держав, зокрема РФ.

Президент Сербії наголосив на нейтралітеті країни

Як повідомило Kurir.rs, так президент Сербії Александар Вучич прокоментував інформацію про нібито плани розмістити в країні російську військову базу.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Вучич наголосив, що Сербія підтримує військовий нейтралітет.

«Сербії не потрібні нічиї військові бази, Сербія зберігатиме свій військовий нейтралітет, Сербія сама посилюватиме свою армію, Сербія дбатиме про своїх громадян і буде достатньо сильною, щоб бути самостійною», – сказав Вучич.

Раніше надзвичайний та повноважний посол Росії у Белграді Олександр Боцан-Харченко заявив про створення російської військової бази у Сербії. Він назвав розміщення російських баз у Сербії її суверенною справою, а також питанням Москви.

Тэги: Сербия, Сербія
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.08.2022 06:55
В НАТО заявили про готовність втрутитися в конфлікт Косово та Сербії
ТОР
01.08.2022 06:41
Косово вирішило відкласти скандальну заміну сербських документів
ТОР
31.07.2022 20:21
У Сербії через операцію Косова зголосилися «денацифікувати» Балкани: що там відбувається
blog comments powered by Disqus
У Москві різко впав рівень довіри до РПЦ: розчарувалися навіть віруючі

10:59 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: пять прильотів і руйнування

20:17 Україна

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: говорять про касетні боєприпаси

19:51 Україна

Війська НАТО змусили спливти російський підводний човен біля берегів Норвегії

18:42 Світ

Казахстан почне постачати нафту в обхід Росії

14:05 Світ

Стало відомо, кого “підсмажили” партизани у Мелітополі

11:44 Україна

Кожний про своє: чим завершилось засідання Радбезу ООН щодо Запорізької АЕС

06:13 Світ

Вночі окупанти обстріляли Харків: п’ять прильотів

05:59 Україна

Українського генерала підозрюють у розкритті стратегічних планів ЗСУ, – Ганна Маляр

18:56 Україна

Під Бердянськом прогримів потужний вибух: валить дим

18:19 Україна

У Росії шокували кампанією проти абортів із Z-символами та гаслами війни

17:53 Світ