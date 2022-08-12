Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС під українським прапором

Після обстрілів Запорізької атомної електростанції окупанти почали готувати провокації під українським прапором для своєї пропаганди.

Окупанти завезли на ЗАЕС "масовку"



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Розвідники повідомили, що на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

До стели «Енергодар» на в’їзді в місто росіяни підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z».

“На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ”, – сказано в повідомленні.

Як повідомляли Vlasti, 11 серпня російські загарбники вчетверте за добу поцілили територію Запорізької атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС