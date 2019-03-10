Гіркін назвав війну в Україні провалом і запропонував відступити до Москви

Російський терорист Ігор Гіркін, який регулярно критикує військове командування РФ, заявив про провал російської стратегії в Україні та запропонував відступити “до Москви та Сталінграда”.

Гіркін визнав, що російська армія виявилася неефективною в Україні



Черговий коментар щодо “спецоперації” в Україні Гіркін опублікував у Telegram.

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Він нагадав, що «військова спецоперація» триває вже півроку, а її «третій ефективний етап» виявився для російської армії ще більш неуспішним, ніж «другий конкретний».

“Сєвєрськ-Соледар-Бахмут, а також Піски та 2/3 Мар’їнки під Донецьком. М’яко кажучи – «дуже не густо». І обійшлися ці успіхи дуже недешево, що не дивно за такої чудової тактики – штурму довготривалого укріпрайону строго в лоб. До 11 вересня ні звільнити територію ДНР, ні навіть узяти Слов’янськ, швидше за все, не вийде. Питання незабаром стане так: як наявними силами утримати вже зайняте”, – нарік терорист.

Він також зазначив, що в наявності – провал російської військової стратегії в Україні.

“До цього я маю три пропозиції:

1) розстріляти усе політбюро;

2) перефарбувати Кремль у жовто-блакитний колір;

3) почати реалізовувати перевірену стратегію відступу до Москви та Сталінграда, щоб заморозити супостатів на підступах”, – запропонував Гіркін.

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