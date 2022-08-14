Українська авіація завдала групових ударів по танкових колонах і переправах окупантів

Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ.

Українські льотчики знищили за добу десятки окупантів



Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника.

Знищено близько п’ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів.