ЗСУ пояснили мету нічного удару по Антонівському мосту

ЗСУ вночі 14 серпня нанесли черговий удар по Антонівському мосту, що з’єднує береги Дніпра на в’їзді до Херсону.

Антонівський мост остаточно непроїздний



Про це в ефірі телемарафона заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Знову нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний”, – сказала вона.

Гуменюк також додала, що ЗСУ продовжує тримати під вогневим контролем над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території.

“Маємо чіткий намір допомогти окупантам ухвалити правильне рішення та направити їх черговий «жест доброї волі» у потрібному нам напрямку”, — додала речниця.

Тэги: херсон