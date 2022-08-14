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16:01 14 Августа 2022 220 Комментарии
ЗСУ пояснили мету нічного удару по Антонівському мосту
ЗСУ вночі 14 серпня нанесли черговий удар по Антонівському мосту, що з’єднує береги Дніпра на в’їзді до Херсону.
Антонівський мост остаточно непроїздний
Про це в ефірі телемарафона заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
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“Знову нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний”, – сказала вона.
Гуменюк також додала, що ЗСУ продовжує тримати під вогневим контролем над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території.
“Маємо чіткий намір допомогти окупантам ухвалити правильне рішення та направити їх черговий «жест доброї волі» у потрібному нам напрямку”, — додала речниця.
Тэги: херсон
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