Російські війська частково просунулись на Бахмут
Українські захисники відбили ворожі наступи майже за всіма напрямками на фронті, втім в напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Слов’янському напрямку воїни відбили штурм на Долину.
На Краматорському напрямку ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався.
З тим самим результатом завершилась спроба розвідки боєм в напрямку Веселого.
Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом.
На Бахмутському напрямку українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.
Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.
На Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов.
На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки.