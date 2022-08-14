Російські війська частково просунулись на Бахмут

Українські захисники відбили ворожі наступи майже за всіма напрямками на фронті, втім в напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

ЗСУ дають відсіч окупантам



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Слов’янському напрямку воїни відбили штурм на Долину.

На Краматорському напрямку ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався.

З тим самим результатом завершилась спроба розвідки боєм в напрямку Веселого.

Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилось все для окупантів втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.

Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

На Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки.