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19:31 14 Августа 2022 64 Комментарии
ЗСУ вдарили з Himars по штабу ПВК «Вагнер» у Попасній
Російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК «Вагнер» у Попасній.
Нібито ЗСУ вдарили з Himars
Зокрема, про влучення українських ракет по вагнерівцях повідомив російський військовий пропагандист Юрій Котьонок (Vоєнкор Котьонок Z).
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За його словами, джерела з Донбасу підтвердили знищення штабу.
Кажуть, вдарили з Himars. Заздалегідь заперечують загибель власника ПВК “Вагнер” та близького товариша президента РФ Володимира Путіна – Євгена Пригожина, – що дивно і вселяє надію.
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