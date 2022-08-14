ЗСУ вдарили з Himars по штабу ПВК «Вагнер» у Попасній

Російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК «Вагнер» у Попасній.

Нібито ЗСУ вдарили з Himars



Зокрема, про влучення українських ракет по вагнерівцях повідомив російський військовий пропагандист Юрій Котьонок (Vоєнкор Котьонок Z).

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За його словами, джерела з Донбасу підтвердили знищення штабу.

Кажуть, вдарили з Himars. Заздалегідь заперечують загибель власника ПВК “Вагнер” та близького товариша президента РФ Володимира Путіна – Євгена Пригожина, – що дивно і вселяє надію.