Російське військове командування втекло з Херсону

Більшість військового командування росіян виїхала з Херсона через пошкодження всіх переправ через Дніпро.

Окупанти полишають Херсон



Як повідомило BBC, про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

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» Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона», – зазначив Соболевський.

Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.

«Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так саме є про це відомості», – додав голова облради.

Він підкреслив, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.

Крім того, Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.

Тэги: херсон