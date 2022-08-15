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Главная » Україна » Экономіка
10:30 15 Августа 2022 Просмотров 158   КомментариевКомментарии

В окупованому Мелітополі різко подешевшало переведення грошей у готівку

В окупованому Мелітополі різко подешевшало виведення грошей в готівку з карток українських банків.

Вивзти гроші з картки стало значно дешевше

Про це розповідають місцеві мешканці

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Якщо зовсім недавно вивести з картки готівку обходилося в 10-15%, то зараз цю послугу пропонують масово вже за 3%.

Люди кажуть, що наразі отримувати українську зарплату на карти знову стало вигідно.

Тим часом, пенсіонери та інші одержувачі соціальних виплат практично купаються в російських рублях і кажуть, що так багато вони не жили “при Україні”. Про те, що золотий дощ припиниться дуже скоро, здогадуються лише одиниці.

Навіть приклад кримських пенсіонерів не переконує людей на окупованих територіях ставитися як мінімум з обережністю до щедрих подачок.

Ріг фінансового достатку на півострові різко закрився одразу після “референдуму” про приєднання до Росії. І тоді там почалася епоха «дєнег нєт, но ви дєржітесь», яка триває й досі.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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