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12:06 15 Августа 2022 5 Комментарии
З Мелітополя російські військові почали вивозити свої родини
З Мелітополя окупанти почали масово вивозити родини російських військових.
Окупанти вивозять свої родини із Мелітополя
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
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«Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко», – розповів він.
Водночас Федоров підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області військове керівництво окупантів тікає до Мелітополя.
Також, за його словами, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також «масові фільтрації» посеред вулиці.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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