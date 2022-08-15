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Главная » Україна » Суспільство
12:06 15 Августа 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

З Мелітополя російські військові почали вивозити свої родини

З Мелітополя окупанти почали масово вивозити родини російських військових.

Окупанти вивозять свої родини із Мелітополя

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко», – розповів він.

Водночас Федоров підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області військове керівництво окупантів тікає до Мелітополя.

Також, за його словами, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також «масові фільтрації» посеред вулиці.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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