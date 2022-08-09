В оточенні Путіна паніка: представники еліт таємно намагаються домовитись із Заходом
Представники російської еліти з оточення президента РФ Володимира Путіна за його спиною намагаються вести таємні переговори із Заходом щодо припинення війни.
Про це повідомило британське видання Mirror із посиланням на доповідь однієї із західних спецслужб.
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У публікації зазначено, що нещодавно один із наближених до Путіна представників еліти вийшов на контакт із західною дипломатією і повідомив, що в оточенні кремлівського диктатора зростає паніка через війну в Україні.
Видання привело одну з цитат з доповіді спецслужб: «Представник найближчого оточення Путіна надіслав Заходу сигнал про бажання вести переговори. Настрій кремлівської еліти – паніка».
Російські еліти стривожені жорсткими західними санкціями та крахом економіки, викликаним війною. Деякі також стурбовані дедалі більшими ризиками, пов’язаними з бойовими діями на Запорізькій АЕС.
Високопоставлений український дипломат у коментарі журналістам наголосив, що
подібне відбувалося на заключних етапах Другої світової війни, коли посадовці Німеччини, стурбовані своїм майбутнім, робили спроби якось його забезпечити.
«Багато хто з кремлівської еліти знайомий із життям на Заході, їхні діти навчаються у західних університетах. Вони знають, що є хороше життя, яке можна мати далеко від Путіна, але досі вони нічого не зробили з цим, оскільки надто налякані тим, що з ними може статися», – сказав дипломат.