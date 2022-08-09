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14:22 15 Августа 2022 Просмотров 3378   КомментариевКомментарии

В оточенні Путіна паніка: представники еліт таємно намагаються домовитись із Заходом

Представники російської еліти з оточення президента РФ Володимира Путіна за його спиною намагаються вести таємні переговори із Заходом щодо припинення війни.

Оточення Путіна за його спиною шукає контакти з Заходом

Про це повідомило британське видання Mirror із посиланням на доповідь однієї із західних спецслужб.

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У публікації зазначено, що нещодавно один із наближених до Путіна представників еліти вийшов на контакт із західною дипломатією і повідомив, що в оточенні кремлівського диктатора зростає паніка через війну в Україні.

Видання привело одну з цитат з доповіді спецслужб: «Представник найближчого оточення Путіна надіслав Заходу сигнал про бажання вести переговори. Настрій кремлівської еліти – паніка».

Російські еліти стривожені жорсткими західними санкціями та крахом економіки, викликаним війною. Деякі також стурбовані дедалі більшими ризиками, пов’язаними з бойовими діями на Запорізькій АЕС.

Високопоставлений український дипломат у коментарі журналістам наголосив, що

подібне відбувалося на заключних етапах Другої світової війни, коли посадовці Німеччини, стурбовані своїм майбутнім, робили спроби якось його забезпечити.

«Багато хто з кремлівської еліти знайомий із життям на Заході, їхні діти навчаються у західних університетах. Вони знають, що є хороше життя, яке можна мати далеко від Путіна, але досі вони нічого не зробили з цим, оскільки надто налякані тим, що з ними може статися», – сказав дипломат.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
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