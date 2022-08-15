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Главная » Україна » Політика
14:27 15 Августа 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 днів

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на 90 днів, до 21 листопада.

Верховна Рада більшістю голосів підтримала законопроєкт № 7664 від 12.08.2022 р. «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

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Його вніс президент України Володимир Зеленський.

Він передбачає продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

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