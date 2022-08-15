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16:33 15 Августа 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Путін заявив, що російська зброя на десятиліття випереджає закордонні аналоги

Російська високоточна, а також заснована на нових фізичних принципах зброя випереджає іноземні аналоги на роки та десятиліття і значно перевершує їх за тактико-технічними характеристиками.

Як повідомило Інтерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на відкритті міжнародного військово-технічного форуму «Армія-2022″ та Армійських міжнародних ігор 2022 року.

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«Особливий інтерес становлять перспективні зразки та системи, які орієнтовані на майбутнє і визначатимуть завтрашній день збройних сил», – сказав він.

Путін пояснив, що «йдеться про високоточну зброю та робототехніку, про бойові комплекси, засновані на нових фізичних принципах».

«Багато хто з них на роки, а, можливо, на десятиліття випереджають закордонні аналоги, а за тактико-технічними характеристиками значно перевершують їх», – додав він.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
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