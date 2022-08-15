Путін заявив, що російська зброя на десятиліття випереджає закордонні аналоги
Російська високоточна, а також заснована на нових фізичних принципах зброя випереджає іноземні аналоги на роки та десятиліття і значно перевершує їх за тактико-технічними характеристиками.
Як повідомило Інтерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на відкритті міжнародного військово-технічного форуму «Армія-2022″ та Армійських міжнародних ігор 2022 року.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Особливий інтерес становлять перспективні зразки та системи, які орієнтовані на майбутнє і визначатимуть завтрашній день збройних сил», – сказав він.
Путін пояснив, що «йдеться про високоточну зброю та робототехніку, про бойові комплекси, засновані на нових фізичних принципах».
«Багато хто з них на роки, а, можливо, на десятиліття випереджають закордонні аналоги, а за тактико-технічними характеристиками значно перевершують їх», – додав він.