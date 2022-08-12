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06:30 16 Августа 2022 276 Комментарии
Такого не було давно: вночі росіяни обстріляли відразу п’ять районів Харкова
У ніч 16 серпня о 02:15 російські військові обстріляли одразу кілька районів Харкова.
Окупанти обстріляли п'ять районів Харкова
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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За його словами, обстріляно Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.
Це п’ять із дев’яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно.
Про постраждалих інформації наразі немає.
У деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об’єктів, доріг.
Тэги: Харьков, Харків
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