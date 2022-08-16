Окупанти частково просунулися на Запорізькому напрямку: бої тривають

На Новопавлівському та Запорізкому напрямках окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На Донбасі тривають запеклі бої



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Краматорському напрямку ворог веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад.

На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом.