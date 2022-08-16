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08:51 16 Августа 2022 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

Дві НП у Криму: вибухнув склад із боєприпасами та спалахнула підстанція

Вибухи та масштабна пожежа у Джанкойському районі Криму викликала плутанину у ЗМІ – одні повідомляли про пожежу на трансформаторній підстанції, що підтверджувалося кадрами відео.

Момент вибуху на складі

Інші говорили про вибух та детонацію складу з боєприпасами, на що побічно були схожі кадри інших відео – з моментом вибуху та кількома стовпами диму.

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Як повідомив Кримінформ, за попередньою інформацією, у Джанкойському районі сьогодні вранці сталося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Травневе.

Джерела видання в екстрених службах підтверджують цю інформацію.

Як повідомило ТАСС з посиланням на адміністрацію регіону, на півночі Криму відбулася детонація боєприпасів.

Жителів населеного пункту Травневе евакуюють через інцидент на півночі Криму, заявила влада.

Ось відео пожежі на підстанції:

А ось відео пожежі на складі боєприпасів:

Як повідомляли Vlasti, у Криму в районі села Майське біля Джанкоя місцеві жителі почули гучні вибухи, після чого пішов густий чорний дим.

Тэги: Крим
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