Не вивезуть: Криміналітет із Дніпра взяв під контроль ринок нелегальної евакуації

“Допоможемо чоловікам 18-60 років виїхати за кордон” – кількість подібних пропозицій в анонімних телеграм-каналах зростає як снігова куля. Після введення воєнного стану виїзд чоловіків призовного віку за межі України обмежений. Попит на нелегальну втечу з країни породжує пропозицію. І — [...]

“Допоможемо чоловікам 18-60 років виїхати за кордон” – кількість подібних пропозицій в анонімних телеграм-каналах зростає як снігова куля. Після введення воєнного стану виїзд чоловіків призовного віку за межі України обмежений. Попит на нелегальну втечу з країни породжує пропозицію. І — дає простір для кримінальної діяльності. У ситуації розбиралася редакція Дніпро.Головне.

Яскраві приклади оголошень про нелегальну евакуацію нещодавно опублікувала відома у Дніпрі волонтер, радник голови обласної ради Наталія Хазан. У скринах повідомлень із різних нібито місцевих ТГ-каналів чоловікам призовного віку пропонують виїхати до Європи, обіцяють “доступну ціну” та “безпечний проїзд”.

Примітно, що поряд з виїздом до Європи з територій, що підконтрольна Україні, рекламується і виїзд до і з псевдо-“республіки “лднр” з подальшим виїздом на територію росії та інші країни. Судячи з телефонних номерів РФ і ЛДНР, і по абсолютній схожості текстів більшості оголошень, організатори подібних перевезень працюють по обидва боки лінії фронту.

Цікаво, що кілька років тому подібним чином у Дніпрі рекламували нелегальні поїздки до тимчасово окупованого Криму, потрапити до якого на автотранспорті законним чином було практично неможливо. Саморобні оголошення нещадно видаляли міські комунальні служби, проте пропозицій було буквально море. З’ясувалося також, що нелегальні перевезення на зайнятий ворогом півострів осідлали структури сумнозвісних у Дніпрі злодія в законі “Умки” (Сергій Олійник) та близького до нього “бізнесмена-мецената” Олександра Петровського (кримінальний авторитет на прізвисько “Нарік”).

Цікаво, що “чорні перевезення” до Криму зі швидким і безпроблемним перетином російських блок-постів передбачали налагоджену координацію організаторів схеми із силовиками країни-агресора. Відомо також, що зв’язки криміналітету, який представляють “Умка” та “Нарік”, не обмежені кордонами, а “злодійський світ” колишнього СРСР зараз працює на інтереси росії.

Цинізм у тому, що паралельно Петровський-“Нарик” та його оточення створювали собі імідж “проукраїнських патріотів” і складали хвалебні байки про нібито “героїчний порятунок Дніпра” зі своєю участю у 2014-му… Утім, відразу після повномасштабного вторгнення росії “Нарік” та його наближені втекли з України. І вже відзначились у жорстокій бійці в Австрії (!). А “Умку”, який уже побував у попередньому ув’язненні в рамках кампанії проти “злодіїв у законі”, але зміг втекти, знову затримали днями на Закарпатті.

За даними з обізнаних джерел, саме кримінальний тандем Умки та Наріка зараз контролює ринок нелегальної евакуації у Дніпрі. І зв’язки в кримінальних колах країни-агресора міцно стали в пригоді Умці та Наріку — адже як інакше обіцяти виїзд з країни, що воює, через лінію фронту (?!) в населені пункти на території лднр і рф.

При цьому Умка та Нарік не зраджують злодійським традиціям: якщо хтось вважає, що навіть за серйозні гроші “ті, хто кулі не бояться” допоможуть військовозобов’язаним втекти з України, дуже помиляється.

За численними неофіційними повідомленнями люди Умки-Наріка масово “кидають” потенційних втікачів, яким перед цим пропонують безперечно перебратися через кордон. Постраждалі розповідають: у них спочатку взяли авансом чималі гроші – від кількох сотень до кількох тисяч доларів. А потім – банально кинули, залишивши ні з чим. Мало того – у відповідь на претензії «перевізники» шантажують тим, що повідомлять про спробу незаконно втекти правоохоронцям та військкомати. Зрозуміло, що постраждалі не підуть скаржитися і не готові публічно говорити про жорстокий обман. У результаті шахрайська схема Умки-Наріка процвітає.

Втім, для особливо заможних клієнтів, які мають міцні зв’язки та готові заплатити за нелегальний виїзд суттєво більше, криміналітет готовий забезпечити “віп-умови” та організувати “вікно на кордоні”. За чутками, злодій у законі Умка, який нещодавно затриманий біля західних кордонів України, якраз перебував із “бізнес-візитом” у керівництва одного з тамтешніх КПП. Через цей пункт пропуску йшов потік нелегальних перевезень, а “Умка” їхав домовлятися щодо нових розцінок.

Відомо також, що кримінальний бізнес Умки-Наріка раніше і зараз пов’язаний з так званими кол-центрами, за допомогою яких довірливих пенсіонерів (і не тільки) з України та інших країн масово розводили на гроші. Початок війни не стримав апетити. Дійшло до того, що шахраї з “кол-центрів” стали “збирати гроші” від імені миколаївського губернатора Віталія Кіма. Обурений очільник регіону серйозно порадив шахраям стримати свою активність або як мінімум перейти на росію. В іншому випадку пообіцяв відплату за законами воєнного часу. Мабуть, владі й правоохоронцям давно настав час переходити від обіцянок до справи — авторитети, що нахабніли, зовсім не планують зупинятись.