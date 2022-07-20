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10:33 16 Августа 2022 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Шойгу заявив, що з Росією в Україні воюють об’єднані сили Заходу

В Україні російським військовослужбовцям протистоять об’єднані сили Заходу, які керують керівництвом цієї країни у гібридній війні проти Росії.

За словами Шойгу Захід чи не сам напав на Росію в Україні

Про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу.

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За його словами, «спецоперація» розвіяла міф про «суперзброю, яку Захід постачає Україні» і яка здатна докорінно змінити ситуацію на фронті.

«Спочатку йшлося про постачання протитанкових комплексів Javelin, якихось унікальних безпілотників. Останнім часом на роль суперзброї просуваються реактивні системи залпового вогню HIMARS і далекобійні гаубиці – однак і ці озброєння перемелюються в боях, істотного впливу на ситуацію вони не мали», – сказав міністр.

Він також додав, що Росія уважно вивчає трофейні зразки західної зброї та враховує їх особливості для “вдосконалення способів ведення бойових дій та підвищення ефективності російських озброєнь”.

Тэги: Сергей Шойгу, Сергій Шойгу
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