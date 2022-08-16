Росія може завдати масований ракетний обстріл України на День Незалежності

Зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до ракетної атаки на День Незалежності України.

Росія ймовірно готує ракетний обстріл Україна 24 серпня



Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі сказав 24 каналу.

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Він також нагадав, що напередодні, 23 серпня, святкується ще День Державного Прапора України. Тому припустив, що ракетні удари росіяни можуть розтягнутися в часі, починаючи від 23 до 25 серпня, а може бути й один – 24 серпня.

«Окупанти розуміють, що 24 серпня – це буде День Незалежності України. 23 серпня ми ще святкуємо День Державного Прапора України. Я думаю, вони просто накопичують ту кількість ракет для того, щоб завдати, максимально по можливості, масований ракетний удар по нашій території. Можливо, буде декілька, які вони розтягнуть в часі. Вони так просто це не залишать. І це затишшя, я думаю, перед бурею» , – зазначив експерт.

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