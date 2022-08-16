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10:57 16 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Через пошкодження залізниці у Джанкої потяги з материка не пускатимуть далі Феодосії

Через вибухи в Криму пасажирські потяги, що прямують з материка, зупинятимуть на станції Владиславівка під Федосією.

Потяги пускатимуть лише до Владиславівки

Про це повідомив “глава Криму” Сергій Аксьонов.

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«Там пасажирам надаватимуться автобуси для доставки на найближчі автостанції», – пояснив він.

За даними екстрених служб, залізницю у Джанкойському районі пошкоджено.

Джанкой – великий залізничний вузол на в’їзді до Криму на перетині ліній Харків-Севастополь та Херсон-Керч.

Тэги: крым, Крим
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