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10:57 16 Августа 2022 0 Комментарии
Через пошкодження залізниці у Джанкої потяги з материка не пускатимуть далі Феодосії
Через вибухи в Криму пасажирські потяги, що прямують з материка, зупинятимуть на станції Владиславівка під Федосією.
Потяги пускатимуть лише до Владиславівки
Про це повідомив “глава Криму” Сергій Аксьонов.
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«Там пасажирам надаватимуться автобуси для доставки на найближчі автостанції», – пояснив він.
За даними екстрених служб, залізницю у Джанкойському районі пошкоджено.
Джанкой – великий залізничний вузол на в’їзді до Криму на перетині ліній Харків-Севастополь та Херсон-Керч.
Тэги: крым, Крим
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