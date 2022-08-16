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11:30 16 Августа 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Шойгу висловився щодо застосування ядерної і хімічної зброї в Україні

Росія не потребує застосування ядерної зброї в Україні, «головне її призначення — це стримування ядерного нападу»

Шойгу заявив, що ані ядерну, ані хіиічну зброю застосвувати в Україні не будуть

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на X Московській конференції з міжнародної безпеки.

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Він назвав твердження про можливе застосування ядерної зброї Росією «абсурдними».

“З військової точки зору немає необхідності застосовувати ядерну зброю в Україні для досягнення поставленої мети”, – сказав Шойгу.

Також він назвав абсурдними є й твердження про можливе застосування в Україні хімічної зброї.

«Нагадаю, що, на відміну від США, така зброя була повністю знищена в нашій країні ще в 2017 у рамках виконання міжнародних зобов’язань”, – наголосив він.

Раніше Шойгу наголосив, що в Україні російським військовослужбовцям протистоять об’єднані сили Заходу, які керують керівництвом цієї країни у гібридній війні проти Росії.

Тэги: Сергей Шойгу, Сергій Шойгу
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