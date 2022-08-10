10.08.2022 17:49
Главная » Україна » Політика
12:30 16 Августа 2022 212 Комментарии
У Зеленського прокоментували вибухи в Криму
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що за вибухами у Криму стоять ЗСУ.
Єрмак нагадав, що Крим - це Україна
Відповідний коментар він виклав у Telegram.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Операція «демілітаризація» у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни – кращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна», – написав Єрмак.
Тэги: Андрей Ермак, Андрій Єрмак
Loading...
Новости по теме
ТОРЄрмак пояснив, чому війну треба закінчити до зими
ТОРЄрмак: Війну треба закінчити до зими, інакше – глухий кут
02.08.2022 12:53
ТОРЄрмак озвучив умови закінчення війни до зими
22.07.2022 11:01