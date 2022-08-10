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12:30 16 Августа 2022 Просмотров 212   КомментариевКомментарии

У Зеленського прокоментували вибухи в Криму

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що за вибухами у Криму стоять ЗСУ.

Єрмак нагадав, що Крим - це Україна

Відповідний коментар він виклав у Telegram.

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«Операція «демілітаризація» у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни – кращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна», – написав Єрмак.

Тэги: Андрей Ермак, Андрій Єрмак
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