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12:59 16 Августа 2022 Просмотров 121   КомментариевКомментарии

«Потерь нет»: Міноборони Росії прокоментувало вибухи в Джанкої

Міноборони Росії офіційно заявило, що вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой».

Росіяни визнали вибухи діверсією

Про це повідомило російське РИА Новости.

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Там зазначили, що збитки завдано ряду цивільних об’єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків.

«Серйозно постраждалих немає. Вживаються необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії», – сказано в повідомленні.

Тэги: крым, Крим
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