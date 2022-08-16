Главная » Світ » Суспільство
12:59 16 Августа 2022 121 Комментарии
«Потерь нет»: Міноборони Росії прокоментувало вибухи в Джанкої
Міноборони Росії офіційно заявило, що вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой».
Росіяни визнали вибухи діверсією
Про це повідомило російське РИА Новости.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Там зазначили, що збитки завдано ряду цивільних об’єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків.
«Серйозно постраждалих немає. Вживаються необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії», – сказано в повідомленні.
Тэги: крым, Крим
Loading...
Новости по теме
ТОР