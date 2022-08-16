В Криму пролунали вибухи на військовій авіабазі під Сімферополем: здіймається дим

Над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму.

Військовий аеродром у Гвардійському



Про це повідомило російське видання “Коммерсант” з посиланням на місцевих мешканців.

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За словами громадян, раніше на території військового об’єкту пролунало кілька вибухів.

“За інформацією джерела, військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів”, – сказано в повідомленні.

Тэги: крым, Крим