Від виставки зброї до психлікарні: у Росії масово з’являються бюсти Путіну

У Росії повсюдно з’являються погруддя президента РФ Володимира Путіна – від міжнародної виставки «Армія-2022» до психіатричної лікарні.

Путін в образі римського імператора



Про це написало видання «МО».

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Зокрема, на форумі «Армія-2022» у підмосковному парку «Патріот» відкрили стенд із бюстами Путіна, Сталіна та Берії. Позолочені статуетки були виставлені на стенді УФСВП по Челябінській області, їх зробили ув’язнені.

Бюсти коштували по 12 тис. рублів. Це не перший випадок, коли росіяни встановлюють бюсти «національному лідеру».

У передмісті Новоросійська (Краснодарський край) на території готельного комплексу «Метроклуб» ще 2015 року встановили погруддя Володимиру Путіну. Ініціатором став голова громадської організації «Трудова доблесть Росії» Олексій Левін.

Пам’ятник встановили «в подяку за повернення споконвічно російських територій до складу РФ». Наразі ця організація підтримує вторгнення в Україну.

Ще один бюст Путіну встановили того ж 2015-го під Петербургом. Президента зобразили у вигляді римського імператора. Таким чином місцеві козаки віддячили Путіну за приєднання Криму.

Іноді пам’ятники Путіну ставлять заради привернення уваги до проблем. Так сталося у 2019 році у селищі Хужир байкальського острова Ольхон. Так активісти звернули увагу глави держави на порушення своїх прав – вони не могли офіційно зареєструвати свої будинки. Але вже у жовтні бюст прибрали самі мешканці.

Іноді образ російського президента з’являється зовсім у несподіваних місцях. У 2007 році погруддя Путіну встановили поряд із психіатричною лікарнею в Челябінську. Його образ закріпили над гаражною брамою одного з приватних будинків. Встановлення погруддя виявилося приватною ініціативою.

Фігурки Путіну виготовляють і школярі. У 2019 році учні подарували губернатору Володимирської області погруддя президента, роздруковане на 3D-принтері. Щоправда на той момент Володимир Сипягін лише один раз офіційно зустрічався з президентом.

Погруддя Путіна можна купити і в онлайн-магазинах. Ціни сягають 131 тис рублів.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін