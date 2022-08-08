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16:44 16 Августа 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

До Умані напередодні Рош га-Шана приїхало понад 300 хасид: місцева влада в шоці

До Умані на Черкащині напередодні свята Рош га-Шана прибуло понад 300 хасидів.

Більш ниж за місяць до Умані підтягуються хасиди

Про це повідомил УНН з посиланням на мер міста Ірина Плетньова.

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Вона додала, що на гостей не чекали та зверталися з проханням не приїздити через війну.

«Приїхало десь трохи більше 300 (хасидів – ред.). Ми не чекали на них, і не зовсім чекаємо, і звертаємося тисячі разів до них, щоб вони не їхали, бо зовсім ситуація не хороша. Не варто їм їхати й наражати на небезпеку і себе, і наших мешканців», – сказала Плетньова.

Вона також зазначила, що не має права забороняти хасидам приїздити.

Напередодні речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв, що Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана через розвязану Росією війну.

Свято Рош га-Шана цього року припадає на 25-27 вересня. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.

Тэги: Умань
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