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20:57 16 Августа 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

У Лисичанську ЗСУ знищили два штаби окупантів: близько сотні вбитих

У Лисичанську ЗСУ завдали удару по колишньому відділенню поліції та управлінню СБУ, де розміщувалися окупанти.

Будівлю СБУ з окупантами повністю знищено

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

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«В результаті необережного поводження орків з вогнем злетів у повітря не тільки колишній відділ поліції, а й колишня штаб-квартира СБУ, також повна окупантів», – написав він.

Також він опублікував знімки цих об’єктів до та після ударів ЗСУ.

Будівля СБУ

Будівля СБУ

Будівля відділку поліції

Будівля відділку поліції

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ворог зазнав втрат не менше 100 осіб убитими.

Від будівлі СБУ залишилися самі цеглини, що видно на кадрах відео.

Тэги: Лисичанск, Лисичанськ
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