Вночі росіяни вдарили по Одещині ракетами: є постраждалі і руйнування

Вночі після 03:00 Одещину було атаковано ворожими ракетами.

Росія вдарила по Одещині ракетами



Про це повідомили місцеві Telegram-канали і підтвердив речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Згодом він уточнив, що дві ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік.

Поранення отримали 3 громадян. Рятувальна операція триває.

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