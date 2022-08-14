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07:08 17 Августа 2022 81 Комментарии
Вночі росіяни вдарили по Одещині ракетами: є постраждалі і руйнування
Вночі після 03:00 Одещину було атаковано ворожими ракетами.
Росія вдарила по Одещині ракетами
Про це повідомили місцеві Telegram-канали і підтвердив речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Згодом він уточнив, що дві ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік.
Поранення отримали 3 громадян. Рятувальна операція триває.
Тэги: Одесса, одеса
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