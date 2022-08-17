Окупанти наступають на всіх напрямках: ЗСУ тримають оборону

Російські окупанти намагаються вести наступальні дії на Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках, ала безуспішно.

Українські захисники тримають оборону



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Харківському напрямку ворог веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають.

На Слов’янському напрямку в районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

На Краматорському напрямку біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати.