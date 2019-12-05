Садовий закликав львів’ян запастися дровами та сухим спиртом: зима буде важкою

Міський голова Львова Андрій Садовий та його заступниця з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіли, як Львів готується до опалювального сезону в умовах війни.

Ще ніхто не відміняв дрова



Про це повідомило Zaxid.net.

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За словами Садового, місто готується до будь-якого розвитку подій. Зокрема закуповує буржуйки, прокладає додаткову тепломережу та закликає мешканців на своєму рівні підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.

«Що треба мати? Ще ніхто дрова не відміняв – вони завжди рятують у складний час, те саме і вугілля. Ми купуємо багато буржуйок, бо вони єдині, що може залишитися, якщо інше не працює», – пояснив мер Львова.

Також його заступниця Маруняк пояснила, що може стати в нагоді городянам під час важкої зими.

«Чи буде газ, чи не буде газу, чи буде електроенергія, чи її не буде, все одно вдома необхідно мати: перше – це електрочайник. У випадку, якщо не буде газу, можна включити в розетку, закип’ятити воду, зробити чай чи каву, випити і зігрітися теплими напоями.

Друге: світильник на батарейках. У випадку, якщо не буде електрики, можна буде включити і буде світло в оселі.

Наступна річ, про яку мають знати мешканці, – це сухий спирт. Ця річ повинна бути в кожного в квартирі. Чому? Тому що сухий спирт дає можливість розігріти їжу, якщо немає ні газу, ні електрики.

Варто мати також електроплиту. Якщо не буде газу, то така електроплита буде в нагоді, тому що також на ній можна буде готувати їжу» – наголосила заступниця міського голови.

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Тэги: Львов, Андрей Садовый, Львів, Андрій Садовий