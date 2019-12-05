НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
08:59 17 Августа 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

Садовий закликав львів’ян запастися дровами та сухим спиртом: зима буде важкою

Міський голова Львова Андрій Садовий та його заступниця з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіли, як Львів готується до опалювального сезону в умовах війни.

Ще ніхто не відміняв дрова

Про це повідомило Zaxid.net.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами Садового, місто готується до будь-якого розвитку подій. Зокрема закуповує буржуйки, прокладає додаткову тепломережу та закликає мешканців на своєму рівні підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.

«Що треба мати? Ще ніхто дрова не відміняв – вони завжди рятують у складний час, те саме і вугілля. Ми купуємо багато буржуйок, бо вони єдині, що може залишитися, якщо інше не працює», – пояснив мер Львова.

Також його заступниця Маруняк пояснила, що може стати в нагоді городянам під час важкої зими.

«Чи буде газ, чи не буде газу, чи буде електроенергія, чи її не буде, все одно вдома необхідно мати: перше – це електрочайник. У випадку, якщо не буде газу, можна включити в розетку, закип’ятити воду, зробити чай чи каву, випити і зігрітися теплими напоями.

Друге: світильник на батарейках. У випадку, якщо не буде електрики, можна буде включити і буде світло в оселі.

Наступна річ, про яку мають знати мешканці, – це сухий спирт. Ця річ повинна бути в кожного в квартирі. Чому? Тому що сухий спирт дає можливість розігріти їжу, якщо немає ні газу, ні електрики.

Варто мати також електроплиту. Якщо не буде газу, то така електроплита буде в нагоді, тому що також на ній можна буде готувати їжу» – наголосила заступниця міського голови.

Тэги: Львов, Андрей Садовый, Львів, Андрій Садовий
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.12.2019 07:55
Мэру Львова изменили меру пресечения
ТОР
21.03.2019 08:11
Андрей Садовый решил больше не баллотироваться в мэры Львова
ТОР
24.06.2017 06:58
Садовый прибыл в Киев, чтобы уговорить нардепов прекратить голодовку
blog comments powered by Disqus
В Новій Каховці влучним ударом ЗСУ знищено базу окупантів. Відео

11:51 Україна

У окупантів загострилися проблеми зі стволами для артилерії

11:06 Світ

Російські військові моряки божеволіють: їх літаками вивозять до московської психлікарні

10:53 Світ

У Росії під Курском на протитанковій міні підірвався Камаз ЗС РФ

10:45 Світ

Вперше за три тижні Росія вдарила по Україні ракетами Х-22: цілили в міст біля Затоки

10:17 Україна

Після вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя – черги: люди не можуть виїхати

14:30 Україна

В Криму пролунали вибухи на військовій авіабазі під Сімферополем: здіймається дим

13:12 Україна

У Зеленського прокоментували вибухи в Криму

12:30 Україна

У Ростовській області Росії пожежа продовжує розростатися: людей масово евакуюють

10:17 Світ

Окупанти частково просунулися на Запорізькому напрямку: бої тривають

07:14 Україна

В оточенні Путіна паніка: представники еліт таємно намагаються домовитись із Заходом

14:22 Світ