В офісі Зеленського заявили про необхідність знищити Кримський міст

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розглядає Кримський міст, який пов’язує окупований півострів із материковою частиною Росії, як законну військову мету.

Подоляк назвав Кримський міст незаконним



Свою думку Подоляк озвучив в інтерв’ю The Guardian.

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«Це незаконне будівництво та головні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об’єкти мають бути знищені», – сказав він.

Заява Подоляка, яка відбулася після резонансних вибухів у Джанкої та Гвардійському в Криму, викликала хвилю обурення в Росії. Його слова процитували практично всі провідні російські ЗМІ, назвавши їх загрозами.

Раніше інший радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що Кримський міст стане об’єктом для атаки України за появи «першої технічної можливості».

Ще раніше про це заявляв секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов, а генерал-майор збройних сил України Дмитро Марченко нещодавно назвав Кримський міст «цілю номер один для ураження».

Тэги: крым, Михаил Подоляк, Крим, Михайло Подоляк