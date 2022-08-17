Вперше за три тижні Росія вдарила по Україні ракетами Х-22: цілили в міст біля Затоки

Сьогодні вночі по Затоці на Одещині російські окупанти знову випустили ракети Х-22.

Рятувальники локалізували пожежу в Затоці



Про це повідомив журналіст Олександр Коваленко.

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За його словами, ймовірно росіяни цілилися в міст і без того зруйнований у мотлох, а влучили в цивільний об’єкт.

“До речі, ракети Х-22 по Україні не застосовувалися 3 тижні. Я так розумію – доїхав боєкомплект”, – зазначив журналіст.

Раніше речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22.

Чотири цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Пожежу на площі понад 600 кв. м локалізована.

Як повідомляли Vlasti, вночі росіяни вдарили по Одещині ракетами: є постраждалі і руйнування.

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