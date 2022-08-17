У окупантів загострилися проблеми зі стволами для артилерії
У російських окупантів загострюється проблема зі стволами для артилерії.
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
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Масоване використання артилерії, особливо в режимі вогневого валу, значно виснажило потенціал російських військ, який потребує більше стволіів.
“По суті, знос зараз впливає на артилерію окупантів більше, ніж контрбатарейна боротьба ЗСУ”, – зазначили в повідомленні.
Там також додали, що артилерії на російських складах тисячі, тисячі одиниць.
“Але важливо розуміти те, що не кожна гаубиця, знята зі зберігання після півстоліття, а то й більше, зберігання, придатна до стрільби. Тому ці тисячі можна сміливо ділити на 3, або навіть на 4”, – пояснили військові.
А щодо стволів танків, БТР, БМП ситуація дещо інша. Термін життя ББМ на лінії зіткнення менше ніж термін життя її ствола. І це не може не тішити.