Главная » Україна » Інциденти
11:51 17 Августа 2022 15 Комментарии
В Новій Каховці влучним ударом ЗСУ знищено базу окупантів. Відео
В Новій Каховці попередньо ударом з Himars знищено місце розташування російських окупантів.
Знищено військову базу окупантів в Новій Каховці
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Попередньо з’ясовано, що загинуло від 10 до 15 окупантів, ще приблизно така ж сама кількість поранено.
Дані уточнюються.
Російські Telegram-канали пишуть, що влучання було по казармі російських військ.
Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Новій Каховці пролунали потужні вибухи: над містом густий дим
13.08.2022 19:10
ТОРМіст на дамбі Каховської ГЕС виведено з ладу ударами ЗСУ
13.08.2022 07:04
ТОРУ Новій Каховці пролунали вибухи в районі Каховської ГЕС. Відео
12.08.2022 14:34