В Новій Каховці влучним ударом ЗСУ знищено базу окупантів. Відео

В Новій Каховці попередньо ударом з Himars знищено місце розташування російських окупантів.

Знищено військову базу окупантів в Новій Каховці



Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Попередньо з’ясовано, що загинуло від 10 до 15 окупантів, ще приблизно така ж сама кількість поранено.

Дані уточнюються.

Російські Telegram-канали пишуть, що влучання було по казармі російських військ.

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Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка