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11:51 17 Августа 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Новій Каховці влучним ударом ЗСУ знищено базу окупантів. Відео

В Новій Каховці попередньо ударом з Himars знищено місце розташування російських окупантів.

Знищено військову базу окупантів в Новій Каховці

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Попередньо з’ясовано, що загинуло від 10 до 15 окупантів, ще приблизно така ж сама кількість поранено.

Дані уточнюються.

Російські Telegram-канали пишуть, що влучання було по казармі російських військ.

Окупанти кажуть, що тут була казарма

Окупанти кажуть, що тут була казарма

Також знищено ворожу техніку

Також знищено ворожу техніку

Наслідки удару по окупантам в Новій Каховці

Наслідки удару по окупантам в Новій Каховці

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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В Новій Каховці влучним ударом ЗСУ знищено базу окупантів. Відео

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