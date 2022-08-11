Зустріч канцлера Німеччини та президента Палестини закінчилася антисемітським скандалом
У вівторок, 16 серпня, під час прес-конференції в Берліні, президент Палестини Махмуд Аббас звинуватив Ізраїль у масовому знищенні палестинського народу, заявивши, що з 1947 року ця країна здійснила щодо палестинців «50 голокостів».
Про це повідомило німецьке видання Bild.
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Таким чином Аббас прирівняв зіткнення між палестинцями та ізраїльтянами до систематичного вбивства мільйонів євреїв.
Втім, бурхливу хвилю критики як у Німеччині, так і в Ізраїлі викликала не тільки антисемітська заява Аббаса, але й реакція на нього Шольца: канцер залишив репліку палестинського президента без відповіді, а потім потис йому руку.
Лише за 15 годин після того, що сталося, Шольц написав у своєму Twitter:
«Я глибоко обурений невимовними заявами президента Палестини Махмуда Аббаса. Для нас, німців, зокрема, будь-яка релятивізація Голокосту нестерпна та неприйнятна. Я засуджую будь-які спроби заперечувати злочини Голокосту».