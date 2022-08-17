До фейкового “Мелітопольського університету” окупанти записали абітурієнтів і професорів із Москви
До фейкового “Мелітопольського університету”, створеного окупантами на віджатій базі чотирьох українських вишів, нібито подали документи десятки абітурієнтів із Москви.
Про це повідомив російському РИА Новости «ректор» Андрій Чуйков.
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Також, за його словами, є охочі навчатися з Криму, “ЛНР” та “ДНР”.
Тут планують готувати кадри для “МВС Запорізької області”, також є “спецфакультет” із захисту інформації.
Ще Чуков заявив, що до «Мелітопольського університету» перебралися викладачі з Московського держуніверситету ім. Ломоносова.
“Їм настільки сподобалася наша гостинність, що вони вирішили залишитись”, – сказав “ректор”.
За його словами, в той же час у “навчальному закладі” зараз не вистачає чоловіків серед викладацького складу, оскільки “вони були задіяні українською стороною для ведення бойових дій”.
Нагадаємо, 15 серпня Рособрнадзор акредитував мелітопольський «псевдовуз» – це перший подібний випадок.