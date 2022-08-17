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14:30 17 Августа 2022 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

До фейкового “Мелітопольського університету” окупанти записали абітурієнтів і професорів із Москви

До фейкового “Мелітопольського університету”, створеного окупантами на віджатій базі чотирьох українських вишів, нібито подали документи десятки абітурієнтів із Москви.

Це скрін відео з абітурієнтами "Мелітопольського цніверситету"

Про це повідомив російському РИА Новости «ректор» Андрій Чуйков.

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Також, за його словами, є охочі навчатися з Криму, “ЛНР” та “ДНР”.

Тут планують готувати кадри для “МВС Запорізької області”, також є “спецфакультет” із захисту інформації.

Ще Чуков заявив, що до «Мелітопольського університету» перебралися викладачі з Московського держуніверситету ім. Ломоносова.

“Їм настільки сподобалася наша гостинність, що вони вирішили залишитись”, – сказав “ректор”.

За його словами, в той же час у “навчальному закладі” зараз не вистачає чоловіків серед викладацького складу, оскільки “вони були задіяні українською стороною для ведення бойових дій”.

Нагадаємо, 15 серпня Рособрнадзор акредитував мелітопольський «псевдовуз» – це перший подібний випадок.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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