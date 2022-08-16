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14:47 17 Августа 2022 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

Путін взявся за боротьбу з алкоголізмом у Росії та назвав способи

Президент РФ Володимир Путін, перейнявшись проблемою алкоголізму на Русі, заявив, що боротися з ним треба пропагандою здорового способу життя.

Путіна хвилює проблема алкоголізма в Росії

Про це повыдомило ТАСС.

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Він звернув увагу, що у Володимирській області діагноз «алкоголізм» та «алкогольний психоз» у 2021 році ставили у 122,6 випадках на 100 тисяч громадян, «що перевищує показник щодо Росії у 2,6 раза».

«Це багато», – сказав Путін і назвав способи вирішення проблеми алкоголізму:

— Не можна нічого забороняти, не можна займатися зайвим підйомом цін, акцизів тощо;

— Не можна думати, що це якась другорядна річ: п’ють мужики й надалі питимуть. Ні, все не так просто і просто, потрібно просто цим займатися;

— Пропаганда здорового способу життя має велике значення;

— Однієї пропаганди недостатньо, потрібно розвивати інфраструктуру для занять спортом, фізичною культурою та культурою у самому прямому та широкому значенні цього слова. Потрібно створювати умови, щоби люди відвідували ці об’єкти, виховувати інтерес до культури.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
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