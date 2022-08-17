Перед Кримським мостом окупанти перевіряють всіх, хто виїжджає на материк
Перед в’їздом на Кримський міст росіяни встановили КПП та перевіряють всіх, хто залишає півострів.
Про це повідомили в КримSOS із посиланням на виступ координатора руху Дениса Савченка у телеефірі.
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«Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто залишає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автомобілі та особисті речі», – розповів Савченко.
Він також зазначив, що після вибухів у Криму 16 серпня близько 38 тисяч автомобілів вирушили з тимчасово окупованого півострова на територію Росії.
Минулого разу, після вибухів у Новофедорівці, було, приблизно, 37 тисяч автомобілів, які виїжджали з території Кримського півострова у бік РФ.