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17:52 17 Августа 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Перед Кримським мостом окупанти перевіряють всіх, хто виїжджає на материк

Перед в’їздом на Кримський міст росіяни встановили КПП та перевіряють всіх, хто залишає півострів.

Перед Кримсьим мостом встановили КПП

Про це повідомили в КримSOS із посиланням на виступ координатора руху Дениса Савченка у телеефірі.

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«Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто залишає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автомобілі та особисті речі», – розповів Савченко.

Він також зазначив, що після вибухів у Криму 16 серпня близько 38 тисяч автомобілів вирушили з тимчасово окупованого півострова на територію Росії.

Минулого разу, після вибухів у Новофедорівці, було, приблизно, 37 тисяч автомобілів, які виїжджали з території Кримського півострова у бік РФ.

Тэги: крым, Крим
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