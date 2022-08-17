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18:48 17 Августа 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Окупанти частково просунулися до Опитного під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку російські окупанти з частковим успіхом провели наступ у напрямку населеного пункту Опитне.

ЗСУ чинить опір окупантам за всіма напрямками

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Харківському напрямку противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.

На Бахмутському напрямку українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.

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