Окупанти частково просунулися до Опитного під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку російські окупанти з частковим успіхом провели наступ у напрямку населеного пункту Опитне.

ЗСУ чинить опір окупантам за всіма напрямками



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Харківському напрямку противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.

На Бахмутському напрямку українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.