Окупанти частково просунулися до Опитного під Авдіївкою
На Авдіївському напрямку російські окупанти з частковим успіхом провели наступ у напрямку населеного пункту Опитне.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Харківському напрямку противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.
На Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку противник штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.
На Бахмутському напрямку українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.
На Південнобузькому напрямку противник намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.