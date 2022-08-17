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Главная » Україна » Суспільство
18:59 17 Августа 2022 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

Після вибухів в Криму росіяни терміново переміщують літаки вглиб півострова

Після останніх подій в Криму окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними розвідки, окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ.

Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня).

Розвідники уточнили, що відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

Тэги: крым, Крим
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