Після вибухів в Криму росіяни терміново переміщують літаки вглиб півострова

Після останніх подій в Криму окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ.

Окупанти бояться повтору "бавовни" в Саках



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними розвідки, окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ.

Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня).

Розвідники уточнили, що відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

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