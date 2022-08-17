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19:11 17 Августа 2022 236 Комментарии
Росіяни відновили міст на греблі Каховської ГЕС
На Херсонщині російські окупанти відновили міст на греблі Каховської ГЕС.
Окупантам допомогла відновити міст місцева фірма
Про це повідомило Укрінформ з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
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«Міст по греблі Каховської ГЕС – вони вже його відновили», – повідомив Хлань.
За його словами, ремонтувати міст ворогу допомогла місцева фірма «Олеся».
Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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