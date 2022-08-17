Росіяни відновили міст на греблі Каховської ГЕС

На Херсонщині російські окупанти відновили міст на греблі Каховської ГЕС.

Окупантам допомогла відновити міст місцева фірма



Про це повідомило Укрінформ з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

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«Міст по греблі Каховської ГЕС – вони вже його відновили», – повідомив Хлань.

За його словами, ремонтувати міст ворогу допомогла місцева фірма «Олеся».

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка