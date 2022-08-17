Аксьонов і Константінов виїхали з Криму з сім’ями і коханками: подробиці від розвідки

Із Криму в ніч на 17 серпня виїхав «прем’єр» Сергій Аксьонов і спікер «Держдуми» півострова Володимир Костянтинов після того, як обомзателефонував куратор із Москви.

Кримські гауляйтери втекли з півострова



Про це повідомив 24 канал з посиланням на джерела в розвідці.

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За його даними, для успішної «евакуації» було перекрито на ніч Кримський міст.

Зазначено, що наразі українським службам відомі не лише деталі втечі, а й конкретне місце перебування цих ставлеників Кремля.

“Московський куратор повідомив гауляйтерів про ймовірну небезпеку для їхніх життів. Тоді окупаційні лідери почали поспіхом вивозили з Криму своїх жінок і дітей. Вивезли навіть коханок, яких посадили в машини з охороною”, – сказано в матеріалі.

Також зазначається, що підлеглі «прем’єра» нібито всю ніч знищували документи.

Наразі родини «політиків» перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів. Там вони активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне «рятування».

Джерела видання стверджують, що про повернення до півострова наразі мови немає.

За даними розвідки, в соцмережах та ЗМІ можуть з’являтися відео буцімто записані у Криму, щоб не сіяти паніку.

Також не виключено, що для розв’язання певних задач гауляйтери можуть повертатися на кілька годин на півострів, але, схоже, відтепер житимуть у Росії.

Тэги: крым, Крим